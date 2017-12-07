Силовики 46 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (88)

ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. Украинские силовики 46 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 46 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела в подконтрольном ДНР Докучаевске повреждены газопровод и четыре многоквартирных дома, добавили в ведомстве.