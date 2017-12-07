Эксперты из США рассказали о последствиях решения Трампа по Иерусалиму

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля подорвет мирные переговоры с Палестиной и будет использоваться в качестве инструмента для вербовки террористов, стремящихся дестабилизировать Ближний Восток, считают эксперты.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

По мнению американского юриста Джона Кигли, почетного профессора международного права в Университете штата Огайо, террористические организации, такие как "Исламское государство"*, могут воспользоваться решением Трампа, чтобы укрепить свои ряды.

"Я думаю, что существует большой риск, что (ИГ* – ред.) использует заявление Трампа в качестве инструмента вербовки", — заявил РИА Новости Кигли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о признании Иерусалима столицей Израиля не пошатнет стремление Вашингтона ускорить процесс мирного урегулирования между Палестиной и Израилем.

"Для США станет труднее сохранять роль в содействии переговорам", — считает профессор.

Профессор международного права Университета Иллинойс Фрэнсис Бойль, в свою очередь, считает, что решение Трампа подорвет отношения США с арабским и мусульманским сообществом по всему миру.

"Это только разожжет огонь, в чем, как я думаю, заинтересован Трамп …он точно знает, что начинает", — заявил РИА Новости Бойль. По его мнению, решение Трампа может привести к массовому восстанию на Западном берегу реки Иордан и Секторе Газа, чтобы положить конец израильской оккупации.

"Я боюсь, что большое количество людей умрет из-за того, что президент Трамп только что сделал здесь. Это может привести к новой интифаде", — добавил профессор. Он отметил, что около 3 тысяч палестинцев и тысяча израильтян погибли во время последней интифады, которая началась в 2000 году.

"Это вписывается в рассказ Трампа о столкновении цивилизаций … Я думаю, что любой, кто что-то знает о мусульманском и арабском мире может предугадать их реакцию. Я с сожалением должен сказать, что мы, вероятно, увидим это в ближайшее время", — заявил Бойль. По его мнению, поддерживаемые США лидеры арабского и мусульманского мира столкнутся с нестабильностью и ростом насилия со стороны своих граждан.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решения.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.

* Террористическая организация, запрещена в России