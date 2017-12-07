Пхеньян не будет избегать войны, заявили в МИД КНДР

ТОКИО, 7 дек — РИА Новости. КНДР не стремится к войне, но и не будет ее избегать, говорится в заявлении представителя северокорейского МИД, которое передало по своим каналам Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"В складывающейся на Корейском полуострове взрывоопасной обстановке, при которой никто не знает, когда вспыхнет война, из-за воинственных заявлений из глоток военных фанатиков США, сама по себе война — уже установившаяся реальность, вопрос только времени", — отметил представитель МИД КНДР.
Тем самым он повторил уже давнее предупреждение Пхеньяна о том, что вопрос не в том, будет ли война на Корейском полуострове, а в том, когда именно она начнется.
В настоящее время в Южной Корее США проводят беспрецедентные военно-воздушные учения Vigilant ACE, в которых задействован американский стратегический бомбардировщик B-1B "Лансер" и около 230 других самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.
По словам представителя МИД КНДР, если США сомневаются в возможностях ядерного оружия и в конце концов развяжут войну, им "неизбежно придется дорого поплатиться за это".
США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил "недействительным". Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью свыше 28 тысяч человек.
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