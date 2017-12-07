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Пхеньян не будет избегать войны, заявили в МИД КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1995)
08:3607.12.2017
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© REUTERS / KCNAЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 ноября 2017Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 ноября 2017
© REUTERS / KCNA

ТОКИО, 7 дек — РИА Новости. КНДР не стремится к войне, но и не будет ее избегать, говорится в заявлении представителя северокорейского МИД, которое передало по своим каналам Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Президент США Дональд Трамп выступает перед моряками на борту авианосца Джеральд Форд. 2 марта 2017
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Мнение: для Вашингтона КНДР – это страна, которая не должна существовать
"Мы не желаем войны, но вовсе не будем ее избегать", — подчеркнул не названный по имени дипломат. Подобные заявления, которые уполномочен распространять ЦТАК, всегда передаются как анонимные.

"В складывающейся на Корейском полуострове взрывоопасной обстановке, при которой никто не знает, когда вспыхнет война, из-за воинственных заявлений из глоток военных фанатиков США, сама по себе война — уже установившаяся реальность, вопрос только времени", — отметил представитель МИД КНДР.

Тем самым он повторил уже давнее предупреждение Пхеньяна о том, что вопрос не в том, будет ли война на Корейском полуострове, а в том, когда именно она начнется.

В настоящее время в Южной Корее США проводят беспрецедентные военно-воздушные учения Vigilant ACE, в которых задействован американский стратегический бомбардировщик B-1B "Лансер" и около 230 других самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

По словам представителя МИД КНДР, если США сомневаются в возможностях ядерного оружия и в конце концов развяжут войну, им "неизбежно придется дорого поплатиться за это".

Проверка водородной бомбы малой мощности в КНДР. 6 января 2016
© AFP 2017 / Sam Yeh
Лавров рассказал, кто первым пострадает в случае военного конфликта с КНДР
КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил "недействительным". Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью свыше 28 тысяч человек.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Ю. А.
Судя по действиям Трампа,он полный идиот,после признания Иерусалима столицей Израиля,от этого полоумного можно что угодно ожидать.на США по большому счёту плевать,но лиш бы нас некоснулась их война,а она непременно коснётся,если начнётся обмен ядерными ударами.
08:57
07.12.2017
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pet.g3
Бедный оплеванный гегемон... :)
08:39
07.12.2017
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