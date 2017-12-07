СМИ: замгенсека ООН провел переговоры с главой МИД КНДР

ТОКИО, 7 дек — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джефри Фелтман провел в четверг в Пхеньяне переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, предположительно о прекращении северокорейской ракетно-ядерной программы, передает японское агентство Киодо.

Поездка высокопоставленного представителя ООН в Северную Корею проходит на фоне острой конфронтации между Пхеньяном и Вашингтоном на фоне испытаний северокорейских ракет. Фелтман получил приглашение в КНДР для "политического диалога" с ООН осенью. В среду он встречался с замглавы северокорейского МИД.

В среду Фелтман также посетил посольство России в КНДР, где встретился с российским послом Александром Мацегорой.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.