Оргкомитет Олимпиады-2020 не стал комментировать решение МОК по России

ТОКИО, 7 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Японский оргкомитет олимпиады-2020 в Токио сообщил РИА Новости, что не может комментировать решение МОК в отношении России, но намерен провести "чистые" состязания.

Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России, при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом.

"Мы понимаем решение, принятое Международным олимпийским комитетом. Организационный олимпийский комитет токийских игр 2020 года не может комментировать это решение и решение относительно национального олимпийского комитета", — сообщил РИА Новости спикер комитета Маса Такая.

"В то же время в докладе (Самуэля) Шмида, на основании которого было принято это решение четко прописана ответственность организационных комитетов, вытекающая из соглашения о городе, принимающем Олимпийские игры, и мы, как организационный комитет токийских Олимпийских игр-2020 будем еще сознательнее относиться к этой ответственности, реализуем меры по антидопинговой политике и будем стремиться к проведению чистых состязаний", — добавил он.