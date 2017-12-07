В МИД Азербайджана сообщили, когда пройдет встреча с главой МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Архивное фото

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Архивное фото

БАКУ, 7 дек — РИА Новости. Новая встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в январе, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель азербайджанского министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

"Во второй половине января 2018 года состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении",- сказал Гаджиев.

По его словам, во время встречи глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна в Вене были проведены интенсивные и конкретные обсуждения по имеющимся предложениям в связи с разрешением ситуации в Нагорном Карабахе.

"В продолжение интенсивных и субстантивных переговоров было достигнуто соглашение о проведении во второй половине января 2018 года встречи на уровне министров иностранных дел", — отметил Гаджиев.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал, что встреча прошла позитивно и конструктивно, добавил Хикмет Гаджиев.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.