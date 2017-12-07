Экипаж арестованного в ОАЭ российского судна вернулся в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Экипаж судна "Кристал Ист" компании "Находка-Портбункер", которое было арестовано в ОАЭ, вернулся в Приморье, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

Ранее Российский профсоюз моряков (РПСМ) сообщал, что родственники членов экипажа принадлежащего "Находка-Портбункер" российского теплохода "Каролина Винд" подали заявление в Находкинскую транспортную прокуратуру с просьбой помочь с репатриацией моряков. Проблемы на судне были с выплатой заработной платы, а также с доставкой продовольствия. Судно не может выйти из Персидского залива в ОАЭ в связи с окончанием срока действия судовых документов. Также с июня в ОАЭ находится танкер "Кристал Ист" этого же судовладельца. На судно "Газпромбанком" наложен арест. На борту находились семь членов экипажа. С "Каролины Винд" троих моряков уже репатриировали, им пришла замена, а экипаж "Кристал Ист" не мог уехать из-за отсутствия паспортов и денег.

"Сегодня семь человек с "Кристал Ист" прибыли во Владивосток, их в аэропорту встретили семьи, все в порядке. На судне осталась замена – она пришла 1 декабря, и морякам пришлось несколько дней пожить на месте, так как Москва из-за непогоды не принимала самолеты", — сказал Суханов.

По его словам, окончательный расчет морякам выдадут, когда будут проданы суда "Находка-Портбункер". Судовладелец надеется сделать это до конца декабря, но когда это случится – точно неизвестно.

"На "Каролине Винд" сейчас находятся шесть человек, из них трое новых моряков, трое – те, у кого еще не истек контракт. Третье судно судовладельца "Кристал Норд" также стоит в ОАЭ у причала, там на борту есть питание, топливо – все в порядке. "Кристал Ист" был самым проблемным из-за ареста судна и отсутствия паспортов у моряков", — добавил Суханов.