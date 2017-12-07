В ряде департаментов Гондураса приостановили комендантский час

МЕХИКО, 7 дек – РИА Новости. Правительство Гондураса приняло решение приостановить действие комендантского часа, введенного после беспорядков по итогам президентских выборов, в половине из 18 департаментов страны.

Как передает Prensa , комендантский час приостановлен в департаментах Чолутека, Валье, Эль-Параисо, Копан, Лемпира, Окотепеке, Санта-Барбара, Интибука и Ислас-де-ла-Баия. Такое решение принято после нормализации ситуации на этих территориях.

Правительство Гондураса приостановило 1 декабря действие конституционных гарантий граждан на фоне беспорядков, последовавших за выборами. Также был введен комендантский час, который должен был действовать в течение десяти дней с 18 часов вечера до 6 часов утра.

Действующий президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил о готовности провести проверку результатов президентских выборов в стране, вызвавших протесты оппозиции. ВИС подсчитал все 100% голосов на выборах президента страны, прошедших 26 ноября. Согласно данным сайта суда, действующий президент Эрнандес набирает 42,98%, его соперник от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла — 41,38%. ВУИС уже заявил о готовности провести пересчет спорных актов голосования.