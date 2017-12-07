В Сети удивились приехавшей на вызов в Стокгольме российской скорой

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В социальных сетях активно обсуждают случай в Стокгольме, где на вызов к пациенту приехала российская скорая помощь.

Об удивительном случае сообщила Aftonbladet со ссылкой на очевидца по имени Монс Юнассон, который сделал фотографию кареты скорой помощи с российским номерным знаком. Кроме того, из транспортного средства вышли медики в форме с надписями на русском языке.

Varför gör en rysk ambulans insats på Söder? pic.twitter.com/iwzll5178G — Måns Jonasson (@mansj) 5 декабря 2017 г.

Юнассон запечатлел российскую скорую помощь в Стокгольме 5 декабря и выложил в своем аккаунте в микроблоге в Twitter, сопроводив запись вопросом о том, что скорая помощь с российскими номерами делала в шведской столице.

В основном пользователи сошлись во мнении, что карета скорой помощи принадлежит российскому посольству в Стокгольме.

"Дислоцированные в Швеции автомобили с российскими номерами, вероятнее всего, принадлежат сотрудникам посольства России или самому дипучреждению", — пишет пользователь Mikael Skillt

Пользователь Damiano, в свою очередь, отметил, что "посольства ведущих стран мира в Стокгольме имеют собственные силы скорой помощи".

Некоторые пользователи также предположили, что карета скорой помощи могла прибыть для оказания помощи одному из сотрудников российского дипломатического учреждения.

"Шведская скорая оказалась менее оперативной", — иронизирует один из пользователей в Twitter.

Судя по номерным знакам, транспортное средство зарегистрировано в Санкт-Петербурге.

Издание Aftonbladet отмечает, что случившимся заинтересовалась местная полиция, однако раскрыть "тайну" российской скорой в Стокгольме им не удалось.