Индийский беспилотник нарушил воздушное пространство КНР, заявили военные

ПЕКИН, 7 дек — РИА Новости. Индийский беспилотник вошел в воздушное пространство Китая и потерпел крушение, Пекин выразил крайнее недовольство и протест, обвинив Нью-Дели в нарушении территориального суверенитета, сообщает в четверг китайское государственное агентство Синьхуа.
Он заявил, что китайские пограничные войска в "профессиональной и ответственной манере" провели проверку "свой-чужой" в отношении индийского беспилотника.
"Мы будем твердо выполнять свои обязанности и решительно защищать национальную безопасность страны", — добавил он.
Когда и где именно произошел инцидент, не уточняется.
Стычки и нарушения фактической линии контроля происходят регулярно. Последним серьезным случаем стал противостояние военных на плато Доклам — горном участке на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Индийские и китайские военные держали позиции напротив друг друга больше двух месяцев после того, как первые пересекли границу, чтобы остановить строительство дороги китайскими рабочими.
В 1962 году между Индией и Китаем в Гималаях произошел пограничный конфликт, в котором военную победу одержала китайская армия.