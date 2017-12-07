Индийский беспилотник нарушил воздушное пространство КНР, заявили военные

ПЕКИН, 7 дек — РИА Новости. Индийский беспилотник вошел в воздушное пространство Китая и потерпел крушение, Пекин выразил крайнее недовольство и протест, обвинив Нью-Дели в нарушении территориального суверенитета, сообщает в четверг китайское государственное агентство Синьхуа.

"На днях индийский беспилотник вторгся в воздушное пространство Китая и потерпел крушение. Этим действием индийская сторона серьезным образом нарушила территориальный суверенитет Китая. Мы выражаем решительное недовольство и протест", — заявил заместитель начальника оперативного управления западного военного округа Чжан Шуйли.

Он заявил, что китайские пограничные войска в "профессиональной и ответственной манере" провели проверку "свой-чужой" в отношении индийского беспилотника.

"Мы будем твердо выполнять свои обязанности и решительно защищать национальную безопасность страны", — добавил он.

Когда и где именно произошел инцидент, не уточняется.

Протяженные участки границы Индии и КНР до сих пор не урегулированы двумя странами. Территориальные споры имеются в горной территории на севере Кашмира, речь идет о почти 60 тысячах квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также об отдельных участках в других районах.

Стычки и нарушения фактической линии контроля происходят регулярно. Последним серьезным случаем стал противостояние военных на плато Доклам — горном участке на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Индийские и китайские военные держали позиции напротив друг друга больше двух месяцев после того, как первые пересекли границу, чтобы остановить строительство дороги китайскими рабочими.

В 1962 году между Индией и Китаем в Гималаях произошел пограничный конфликт, в котором военную победу одержала китайская армия.