Госдеп предупредил о террористических угрозах по всему миру

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Госдепартамент США в среду предупредил американцев об опасности террористических угроз по всему миру.
В этой связи американцам рекомендовано "поддерживать высокий уровень бдительности и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей безопасности во время путешествий".
"Помимо опасений в связи с терроризмом путешественники должны быть бдительны из-за возможности политического неспокойствия, насилия и демонстраций", — говорится в документе. Как обычно в таких ситуациях, американцам рекомендовано быть осторожнее при посещении общественных мест и достопримечательностей.