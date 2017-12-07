Госдеп предупредил о террористических угрозах по всему миру

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Госдепартамент США в среду предупредил американцев об опасности террористических угроз по всему миру.

Внешнеполитическое ведомство обновило документ, опубликованный 14 сентября 2017 года, в связи с "продолжающейся угрозой терактов, политического насилия и преступной деятельности в отношении американских граждан и интересов за рубежом".

В этой связи американцам рекомендовано "поддерживать высокий уровень бдительности и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей безопасности во время путешествий".

"Помимо опасений в связи с терроризмом путешественники должны быть бдительны из-за возможности политического неспокойствия, насилия и демонстраций", — говорится в документе. Как обычно в таких ситуациях, американцам рекомендовано быть осторожнее при посещении общественных мест и достопримечательностей.