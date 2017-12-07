МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи после решения МОК призвало российских спортсменов принять участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе, сообщает агентство Ренхап.

МОК во вторник дисквалифицировал Олимпийский комитет России, при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при определенных условиях. Также был опубликован доклада комиссии МОК во главе с Самуэлем Шмидом, в котором утверждалось, что не было найдено доказательств поддержки высшими государственными органами власти РФ "допинговой системы".

Министерство Южной Кореи заявило, что "сожалеет" в связи с решением МОК, при этом "ожидает, что зимняя Олимпиада в Пхенчхане станет хорошей возможностью для дальнейшего укрепления дружественных отношений между Кореей и Россией и встречи с российскими спортсменами".

"Мы призываем к активному участию (в Играх – ред.) спортсменов, которые занимаются зимними видами спорта, со всех концов света, в том числе и российских спортсменов", — отметило министерство.

Решение об участии в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.