В КНДР заявили о неизбежности войны на полуострове

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Совместные военные учения США и Южной Кореи, а также недавние заявления американских чиновников свидетельствуют о подготовке Соединенных Штатов к нанесению удара по КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на северокорейский МИД.

Дипломаты отметили, что "воинственные заявления американских политиков и учения, направленные против КНДР, вызывают у них тревогу".

В МИД Северной Кореи также подчеркнули, что все "эти заявления чиновников из США являются предупреждением о том, что КНДР должна готовиться к войне на полуострове".

По мнению северокорейских дипломатов, на сегодняшний день "остается только один открытый вопрос: когда начнется война".

Совместные учения американских и южнокорейских войск стартовали 4 декабря и продлятся до 8 декабря. Как пишут южнокорейские СМИ, эти военные маневры станут самыми крупномасштабными в истории.

Военные учения США и Южной Кореи проходят на фоне ракетных испытаний в Северной Корее, последнее из которых состоялось в конце ноября.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.