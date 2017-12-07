Экс-чемпион СССР призвал российских спортсменов не бойкотировать Олимпиаду

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Российские спортсмены должны ехать на Олимпийские игры в Пхенчхан даже при условии, что сборную лишил права выступать под национальным флагом, заявил в среду в интервью РИА Новости экс-чемпион СССР по легкой атлетике Андрей Кузнецов.

"Я за то, чтобы спортсмены поехали на Игры, пускай им придется выступать под олимпийским флагом", — сказал он. По его словам, "в нашей команде есть много нормальных людей, которые не замешаны в допинговых скандалах, и для них отказ от выступления был бы очень сложным".

Собеседник агентства также рассказал, что был знаком с информатором Всемирного антидопингового агентства Григорием Родченковым. "Это не кристально чистый человек. Сейчас он говорит, что раскаивается. Но он подставляет под удар всю страну", — сказал Кузнецов.

Андрей Кузнецов является чемпионом СССР 1985 года в беге на 10 000 метров, а также победителем и призером первенств России по кроссу, участником чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике в составе сборных СССР и России. В возрастной категории старше 40 лет в 1998 и 1999 годах он выиграл знаменитый Бостонский марафон, который считается неофициальным чемпионатом мира среди ветеранов.