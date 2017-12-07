Лагард призвала Украину обеспечить независимость антикоррупционных структур

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в среду выразила обеспокоенность событиями на Украине и призвала власти обеспечить независимость антикоррупционных структур.
Лагард призвала власти Украины обеспечить независимость этих структур. "Мы также призываем власти быстро продвигаться к принятию закона о независимом антикоррупционном суде", — сказала она. Глава МВФ назвала этот шаг "необходимым для вынесения решения по коррупционным делам".