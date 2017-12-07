Лагард призвала Украину обеспечить независимость антикоррупционных структур

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в среду выразила обеспокоенность событиями на Украине и призвала власти обеспечить независимость антикоррупционных структур.

"Мы глубоко обеспокоены недавними событиями на Украине, которые могут свернуть прогресс, достигнутый в создании структур, призванных бороться с коррупцией на самом высоком уровне", — говорится в заявлении Лагард, поступившем в РИА Новости. В частности, речь идет о Национальном антикоррупционном бюро Украины и о Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Лагард призвала власти Украины обеспечить независимость этих структур. "Мы также призываем власти быстро продвигаться к принятию закона о независимом антикоррупционном суде", — сказала она. Глава МВФ назвала этот шаг "необходимым для вынесения решения по коррупционным делам".