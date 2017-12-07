04:3607.12.2017
(обновлено: 04:47 07.12.2017)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что пытается спасти Украину. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию Independent.
По словам политика, украинские власти в ответ на его действия устраивают "тотальное запугивание" как в отношении самого Саакашивили, так и его соратников. Однако, отметил бывший президент Грузии, ему обещали, что угрозы перестанут поступать, когда он прекратит критиковать президента Петра Порошенко.
В своем интервью Саакашвили обвиняет главу государства в "краже миллиардов" и называет его "дешевым мафиози", которому нужно объявить импичмент.
"В нормальных странах можно устроить процедуру импичмента. Как мы увидели на примере (Роберта) Мугабе, это может произойти даже в таких местах, как Зимбабве. Но на Украине нет закона, позволяющего импичмент, поэтому люди говорят, что недовольны президентом, что против него нужно расследование; они выходят на улицы и устраивают митинги, чтобы заявить об этом", — отметил политик.
Саакашвили также заявил, что его поддержка в стране растет и его сторонники показали способность "эффективно мобилизоваться" для проведения акций. Кроме того, политик заметил, что ситуация необычная.
"С точки зрения Запада, ситуация выглядит странной: бывший глава страны уезжает в другую страну и пытается изменить ее. Иностранец пытается спасти страну. Запад также понимает, что Украине нужен сильный лидер, и мы все знаем, что Украине нужен сильный лидер сейчас", — заключил он.
Михаила Саакашвили задержали во вторник в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники бывшего президента Грузии отбили его у сотрудников СБУ, после чего отправились в центр Киева с требованием импичмента Порошенко. На сайте МВД Украины политика добавили в список "лиц, которые скрываются от органов власти". В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, но его соратники оказали им сопротивление.
С 17 октября у здания Верховной Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия "Движение новых сил" Саакашвили. После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.
Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник отправились к Верховной раде "требовать импичмента" президента Украины и развернули в центре Киева палаточный лагерь.
На следующее утро сотрудники правоохранительных органов пришли в лагерь протестующих, чтобы задержать Саакашвили в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".
Несколько десятков полицейских искали Саакашвили, но активисты его не выдали. Это вылилось в столкновения между полицией и сторонниками политика.
Сейчас в палаточном городке находятся несколько сотен человек. У многих из них щиты, отобранные у силовиков.
Активисты принесли в лагерь автомобильные покрышки, из которых построили баррикады, и кирпичи, которыми они собираются отбиваться от силовиков.
В ходе столкновений между полицией и сторонниками Саакашвили пострадали четырнадцать полицейских и двое гражданских. По данным медиков, у пострадавших правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы конечностей. Однако пока никого из активистов не задержали, уголовные дела из-за потасовок не возбуждались.
Сторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, если силовики вновь попытаются напасть на палаточный городок. Несколько десятков митингующих, одетых в камуфляжную форму, даже провели тренировку по отражению атаки силовиков.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что организованные Саакашвили акции протеста финансировало окружение экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесмен Сергей Курченко. Генпрокурор считает, что митинги направлены на свержение государственной власти.
Бывшему губернатору Одесской области грозит до пяти лет лишения свободы, в среду его объявили в розыск.
Луценко дал Саакашвили сутки на то, чтобы добровольно явиться на допрос. Бывший президент Грузии на это ответил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и сказал, что готов принять следователей в палаточном городке.
Здание украинского парламента охраняется в усиленном режиме, по периметру Рады стоят полицейские и бойцы нацгвардии.
Через оцепление силовиков к зданию Верховной рады могу пройти только депутаты и их помощники, а также аккредитованные журналисты.
К активистам обратился депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который призвал жителtq палаточного городка самим задержать экс-президента Грузии.