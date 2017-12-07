Михаил Саакашвили со своими сторонниками у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017

Михаил Саакашвили со своими сторонниками у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что пытается спасти Украину. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию Independent.

По словам политика, украинские власти в ответ на его действия устраивают "тотальное запугивание" как в отношении самого Саакашивили, так и его соратников. Однако, отметил бывший президент Грузии, ему обещали, что угрозы перестанут поступать, когда он прекратит критиковать президента Петра Порошенко.

В своем интервью Саакашвили обвиняет главу государства в "краже миллиардов" и называет его "дешевым мафиози", которому нужно объявить импичмент.

"В нормальных странах можно устроить процедуру импичмента. Как мы увидели на примере (Роберта) Мугабе, это может произойти даже в таких местах, как Зимбабве. Но на Украине нет закона, позволяющего импичмент, поэтому люди говорят, что недовольны президентом, что против него нужно расследование; они выходят на улицы и устраивают митинги, чтобы заявить об этом", — отметил политик.

Саакашвили также заявил, что его поддержка в стране растет и его сторонники показали способность "эффективно мобилизоваться" для проведения акций. Кроме того, политик заметил, что ситуация необычная.

"С точки зрения Запада, ситуация выглядит странной: бывший глава страны уезжает в другую страну и пытается изменить ее. Иностранец пытается спасти страну. Запад также понимает, что Украине нужен сильный лидер, и мы все знаем, что Украине нужен сильный лидер сейчас", — заключил он.

Михаила Саакашвили задержали во вторник в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники бывшего президента Грузии отбили его у сотрудников СБУ, после чего отправились в центр Киева с требованием импичмента Порошенко. На сайте МВД Украины политика добавили в список "лиц, которые скрываются от органов власти". В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, но его соратники оказали им сопротивление.

С 17 октября у здания Верховной Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия "Движение новых сил" Саакашвили. После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.