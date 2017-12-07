Президент Израиля назвал решение Трампа лучшим подарком к 70-летию страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек — РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин назвал решение своего американского коллеги Дональда Трампа по поводу Иерусалима лучшим подарком к предстоящему 70-летию еврейского государства.

Трамп накануне объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и готовности перенести туда посольство США.

"Нет более уместного и прекрасного подарка в преддверии 70-летия независимости Государства Израиль", — говорится в заявлении главы еврейского государства, который в условиях парламентской республики наделен в основном представительскими функциями.

Израильтяне будут отмечать юбилей весной будущего года. В нынешнем году страна праздновала другую круглую дату — 50-летие объединения Иерусалима под израильским контролем в результате войны 1967 года.

"После юбилея — спустя 50 лет с воссоединения города — настало время принести спокойствие в Иерусалим и увидеть расцвет надежды в столице Израиля — месте, куда стекаются паломники со всего мира. Тысячи лет еврейский народ смотрел на Иерусалим, молился и мечтал о городе", — сказал Ривлин.

Он оспорил заявления палестинцев, разочарованных решением Трампа, о крахе ближневосточного мирного процесса и конце американского посредничества в нем.

"Иерусалим не является и никогда не будет препятствием на пути к миру для тех, кто его хочет. Ибо сказано: "Просите мира Иерусалиму. Да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие — в чертогах твоих", — процитировал он Библию.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир, с которым до вчерашнего дня были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решения.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.