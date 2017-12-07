СМИ: менеджер Volkswagen получил семь лет по делу о "дизельном скандале"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Суд в США приговорил менеджера немецкого автоконцерна Volkswagen AG Оливера Шмидта к семи годам лишения свободы за участие в установке на автомобили ПО, занижающего реальные показатели выбросов вредных веществ, сообщает телеканал CBS.

Окружной суд Детройта также обязал Шмидта выплатить штраф в размере 400 тысяч долларов. Как отмечает телеканал, судья Шон Кокс согласился с доводами обвинения, запросившего семь лет лишения свободы и штраф. Судья посчитал, что Шмидт сыграл одну из ключевых ролей в совершении сговора. По данным судьи, он хранил молчание по поводу нарушений, чтобы "продвинуться по карьерной лестнице".

Шмидт, возглавлявший отдел по вопросам соблюдения нормативных требований компании в США, был арестован в начале января в штате Флорида сотрудниками ФБР. Суд предъявил ему обвинения в сговоре и мошенничестве. В августе Шмидт признал себя виновным.

Volkswagen обвиняется в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций. Ранее сообщалось, что всего в США обвинение вынесено восьмерым менеджерам автоконцерна.

Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.