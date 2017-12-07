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В Польше рассмотрят вопрос о вотуме недоверия правительству

02:0507.12.2017
(обновлено: 02:07 07.12.2017)
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© AP Photo / Alik KepliczЗал заседаний парламента Польши в Варшаве. Архивное фотоЗал заседаний парламента Польши в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz

ВАРШАВА, 7 дек — РИА Новости. Сейм Польши рассмотрит в четверг вопрос о вынесении вотума недоверия правительству страны, а политический комитет правящей партии — изменения в составе кабинета министров.

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© AFP 2017 / John Macdougall
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Вопрос о вынесении правительству вотума недоверия внесла в сейм крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" (РО).

Как заявил лидер "Гражданской платформы" Гжегож Схетына, основными причинами, подтолкнувшими оппозицию на такой шаг, стало отсутствие реакции на ксенофобские и расистские лозунги во время Марша независимости 11 ноября.

По словам главы партии, дискуссия в парламенте на тему вотума недоверия должна "послать миру очень ясный сигнал, что Польша не является страной расистов, антисемитов и ксенофобов". "Не может быть так, чтобы мы входили в празднование 100-й годовщины независимости с багажом стыда, как мы видели 11 ноября", — сказал Схетына.

Кандидатом на пост премьера в случае вынесения вотума недоверия в заявлении указан лидер "Гражданской платформы" Гжегож Схетына.

В Польше 11 ноября отмечался День независимости, приуроченный к обретению независимости в 1918 году после третьего раздела Речи Посполитой. Этот день является в Польше одним из самых почитаемых государственных праздников. В польской столице прошли несколько крупных манифестаций, в том числе организованные националистами, которые принесли с собой плакаты с соответствующими лозунгами.

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Между тем судьба правительства Польши и без участия оппозиции находится вод вопросом.

Политический комитет польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) в четверг обсудит изменения в правительстве.

По словам пресс-секретаря партии Беаты Мазурек, политический комитет соберется в четверг во второй половине дня. "Мы будем говорить о текущей политике, в частности о реконструкции правительства", — сказала Мазурек.

При этом она отметила, что пока никаких решений в отношении правительства не принято. "Если будет принято решение, касающееся сроков и конкретных изменений в правительстве, то я или кто-то уполномоченный проинформирует об этом общественность", — сказала пресс-секретарь.

Она также не стала предрекать возможные изменения в правительстве. "В комитете состоят более 30 человек, каждый будет иметь право говорить. Трудно сегодня предсказать, какие будут сценарии и какие будут решения", — сказала Мазурек.

Во вторник польские СМИ усмотрели в записи, которую сделала премьер-министр страны Беата Шидло в Twitter, намек на ее скорую отставку. "Несмотря ни на что, самое главное — это Польша. Заботящаяся о семейных ценностях и безопасности. Выросшая на христианском фундаменте, толерантная, открытая. Современная и амбициозная. Это моя страна. Пример для Европы и мира. Такие мы — поляки", — написала Шидло в своем аккаунте в Twitter.

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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Позже Мазурек в беседе с журналистами не опровергла факт возможной скорой отставки премьер-министра страны Беаты Шидло.

"Ни для кого не секрет, что появилось предложение, чтобы премьер-министром был Матеуш Моравецкий (вице-премьер, министр финансов)", — сказала Мазурек журналистам.

При этом она подчеркнула, что решение еще не принято. "Решение, когда и кто, возможно, будет премьер-министром, не принято", — сказала Мазурек.

Говоря о возможной кандидатуре Моравецкого, она отметила, что "успех правительства во многом зависит от экономических показателей, за которые отвечает министр Моравецкий".

Отвечая на вопрос о судьбе Шидло после возможной отставки, она заявила, что это зависит только от самого премьера. "Я не гадалка. Это уже зависит от нее, но я подчеркиваю: ни одно решение еще не принято", — сказала пресс-секретарь.

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© РИА Новости / Стрингер
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Польское руководство давно говорит о скорых изменениях в правительстве, называя планируемые перемены "реконструкцией". На этом фоне многие эксперты уверены, что сменится и глава правительства.

Журналисты во вторник обратили внимание, что вице-премьер, министр финансов Матеуш Моравецкий отказался от поездки в Брюссель на встречу министров финансов Евросоюза. Это связывают с тем, что Моравецкий якобы является одним из кандидатов на пост премьера. В пресс-службе Моравецкого заявили, что в Варшаве его задержали "текущие обязанности".

Другим вероятным кандидатом на пост премьера называют главу правящей партии Ярослава Качиньского. Сам он еще не высказался на этот счет.

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