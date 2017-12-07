В Израиле предложили США помощь в переносе посольства

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек — РИА Новости. Израильский министр по делам Иерусалима Зеев Элькин заявил, что возглавляемые им структуры готовы оказать всяческое содействие американцам в переносе посольства в город, признанный ими столицей еврейского государства.

Он назвал "историческими" решения, о которых накануне вечером объявил президент США Дональд Трамп.

"Приняв это решение в год пятидесятилетия воссоединения Иерусалима, президент США стал активным участником исторического процесса возвращения еврейского народа в Сион", — заявил Элькин, который также занимает пост министра охраны окружающей среды.

"Возглавляемое мной министерство по делам Иерусалима будет радо содействовать внешнеполитическому ведомству США всеми возможными способами в деле переноса американского посольства в столицу Израиля", — предложил он.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир, с которым до вчерашнего дня были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решения.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.