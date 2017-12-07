ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил комитету палаты представителей конгресса по разведке, что не обсуждал с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым какой-либо "канал связи" между США и Россией.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Принс встречался на Сейшелах с неким "доверенным лицом" президента РФ. По данным интернет-издания Intercept, лицом, с которым встречался Принс, мог быть глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Любые встречи американцев с россиянами в последнее время в американской прессе представляются как возможное свидетельство "связей Трампа с Россией". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой утверждения газеты о некой секретной встрече в январе на Сейшелах "доверенного лица" президента РФ с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом.

Согласно распечатке показаний Принса, которые опубликовал комитет, основатель Blackwater подтвердил, что встретился с Дмитриевым 11 января 2017 года на Сейшельских островах. "Я встретился с ним в баре отеля, и мы поболтали о разных вопросах, начиная с цен на нефть и ресурсы и кончая тем, насколько его страна хочет восстановления нормальных торговых отношений с США. Помню, что я сказал ему, что раз уж Франклин Рузвельт мог работать с Иосифом Сталиным над разгромом нацистским фашизмом, то Дональд Трамп точно мог бы работать с Владимиром Путиным над разгромом исламского фашизма. Встреча закончилась максимум за 30 минут", — говорится в показаниях.

Демократ Адам Шифф спросил Принса, обсуждал ли он с Дмитриевым "запасной секретный канал коммуникаций" с Россией. Принс ответил, что нет. На вопрос, знает ли он что-либо о "сговоре или координации" Трампа с Россией, Принс ответил: "Нет, ничего". Также Принс подробнейшим образом рассказал по просьбе конгрессмена, в каком отеле он останавливался и чем там занимался. Он сообщил также, что пил с Дмитриевым пиво и закончил разговор, когда закончился бокал с пивом, после чего отправился в спортзал.

Принс возмутился тем, что при поездке на Сейшелы, видимо, подвергался слежке американских спецслужб, которые затем устроили "утечку" информации о нем в прессу.

"Меня реально беспокоит, и я надеюсь, что комитет по разведке выясняет…, с какой стати Washington Post публикует статью о какой-то встрече, которую частный гражданин, я, проводил в другой стране? Это незаконно. Это политическое злоупотребление инфраструктурой разведки", — заявил Принс.

Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Как Кремль, так и Белый дом опровергли наличие каких-либо "связей Трампа с Россией", которые расследует спецпрокурор Роберт Мюллер.