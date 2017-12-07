Тысячи палестинцев протестуют против решения Трампа по Иерусалиму

ГАЗА, 7 дек — РИА Новости. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС вывело тысячи жителей палестинского анклава на демонстрации протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

По подсчетам корреспондента РИА Новости, на центральной улице столичного города Газы, несмотря на ненастную погоду, собралось несколько тысяч человек под лозунгами в поддержку сопротивления и продолжения борьбы за Иерусалим.

"Мы здесь, чтобы во всеуслышание заявить: "Мы отвергаем решение Трампа". Восточный Иерусалим и мечеть Аль-Акса — это столица Государства Палестина навсегда", — сказал РИА Новости местный житель, представившийся как Махмуд.

В главном митинге приняли участие руководители ХАМАС, в том числе глава политбюро исламистского движения Исмаил Хания. Аналогичные акции прошли в других районах столицы, в северном городе Джебалия и южном Рафахе.

ХАМАС ранее заявило, что своим решением о признании Иерусалима израильской столицей и готовности перенести туда посольство из Тель-Авива Трамп "отворил врата ада". Оппозиционеры-исламисты сошлись в оценках с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, который назвал американскую инициативу отказом от спонсорства в ближневосточном мирном процессе.