Тысячи палестинцев протестуют против решения Трампа по Иерусалиму

ГАЗА, 7 дек — РИА Новости. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС вывело тысячи жителей палестинского анклава на демонстрации протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
По подсчетам корреспондента РИА Новости, на центральной улице столичного города Газы, несмотря на ненастную погоду, собралось несколько тысяч человек под лозунгами в поддержку сопротивления и продолжения борьбы за Иерусалим.
"Мы здесь, чтобы во всеуслышание заявить: "Мы отвергаем решение Трампа". Восточный Иерусалим и мечеть Аль-Акса — это столица Государства Палестина навсегда", — сказал РИА Новости местный житель, представившийся как Махмуд.
В главном митинге приняли участие руководители ХАМАС, в том числе глава политбюро исламистского движения Исмаил Хания. Аналогичные акции прошли в других районах столицы, в северном городе Джебалия и южном Рафахе.
ХАМАС ранее заявило, что своим решением о признании Иерусалима израильской столицей и готовности перенести туда посольство из Тель-Авива Трамп "отворил врата ада". Оппозиционеры-исламисты сошлись в оценках с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, который назвал американскую инициативу отказом от спонсорства в ближневосточном мирном процессе.