Сирия отрицает возможность внешнего влияния на судьбу Иерусалима

ДУБАЙ, 7 дек — РИА Новости. Руководство Сирии не считает, что судьба Иерусалима находится в руках какого-либо президента или государства, говорится в заявлении администрации президента Сирии Башара Асада в микроблоге в Twitter.
"Будущее Иерусалима не определяется одним государством или президентом, оно определяется его историей, волей и решимостью в достижении целей палестинского дела, которое будет жить в сознании арабской нации до основания палестинского государства со столицей в Иерусалиме", — отмечается в заявлении президентской администрации.