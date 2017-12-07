Сирия отрицает возможность внешнего влияния на судьбу Иерусалима

ДУБАЙ, 7 дек — РИА Новости. Руководство Сирии не считает, что судьба Иерусалима находится в руках какого-либо президента или государства, говорится в заявлении администрации президента Сирии Башара Асада в микроблоге в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Будущее Иерусалима не определяется одним государством или президентом, оно определяется его историей, волей и решимостью в достижении целей палестинского дела, которое будет жить в сознании арабской нации до основания палестинского государства со столицей в Иерусалиме", — отмечается в заявлении президентской администрации.