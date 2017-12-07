В Вене открывается сессия совета министров иностранных дел ОБСЕ

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. Двадцать четвертая сессия совета министров иностранных дел стран-участников и наблюдателей ОБСЕ открывается в четверг в штаб-квартире организации в Вене. В этом году председательство в организации перешло к Австрии, поэтому министр иностранных дел этой страны Себастьян Курц пригласил своих коллег на ежегодное обзорное совещание в венский императорский дворец Хофбург.

Как сообщили в пресс-службе организации, совет, заседание которого пройдет 7 и 8 декабря, соберет вместе 45 министров государств-членов ОБСЕ.

"Совет министров является кульминацией председательства Австрии в 2017 году, в ходе которого особое внимание уделялось устранению конфликтов, восстановлению доверия и борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом посредством возобновления сотрудничества и конкретных подходов", — добавили в ОБСЕ.

Программа и дополнительные мероприятия

Официальная часть мероприятия включает в себя всего несколько событий, дополнительных же мероприятий ожидается на порядок больше. Так, СМИД предваряет презентация конференции гражданского общества своих рекомендаций для Тройки ОБСЕ, которые затем будут переданы действующему председателю организации. Затем, утром 7 декабря председатель ОБСЕ Курц пообщается с прессой перед официальным открытием СМИД, после чего проведет встречу подъезжающих делегаций, завершающуюся традиционным "семейным фото" прибывших. После этого начнется сессия открытия мероприятия, которая проходит в открытом для журналистов режиме, после чего переговоры переходят в закрытую стадию.

Параллельно с этим в четверг пройдут несколько мероприятий, посвященных проектам и темам ОБСЕ, которые будут открыты для всех представителей СМИ. Так, в четверг в рамках проходящего в эти дни молодежного форума "Будущее евразийской и европейской интеграции", организованного Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Международным институтом прикладного и системного анализа, участники создадут обращение молодому поколению в 2040 году и заложат капсулу времени с ним.

В пятницу представительства Франции, Германии и секретариата ОБСЕ расскажут о содействии деактивации стрелкового оружия и легких вооружений, а австрийское председательство представит информацию о содействии военной стабильности и безопасности. Эти параллельные мероприятия станут площадкой для диалога между гражданским обществом, молодежью, научными кругами, СМИ и делегациями СМИД, уверены в организации.

Во второй день также пройдет сессия закрытия этой встречи министров. По окончании действующий председатель Курц и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер проведут совместную пресс-конференцию, расскажут об итогах совещания в этом году.

Безопасность

Австрийские власти ответственно отнеслись к вопросу организации крупного мероприятия в центре города. Как сообщили в Минобороны республики, в течение четверга и пятницы над городом будет проведена спецоперация по охране воздушного пространства. Так, в некоторых местах над Веной будут закрыты ранее открытые участки воздушного пространства. При этом будут задействованы 900 солдат и 22 самолета федеральной армии, в том числе истребители Eurofighter.

Планы Лаврова

Поэтому австрийские власти не исключают, что такая операция по управлению воздушным движением увеличит трафик. Кроме того, венская полиция предупреждает о перекрытиях движения автотранспорта в центре города в эти дни и просит автомобилистов с пониманием отнестись к возможным задержкам движения, советуя объезжать центральные улицы.

Российскую делегацию традиционно возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он прибыл в Вену в среду вечером и уже провел рабочие переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Помимо этого, в ходе мероприятия у Лаврова запланировано несколько двухсторонних встреч. Так, ожидается, что в четверг российский министр и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретятся и обсудят украинское урегулирование, в том числе с учетом той роли, которую играет Специальная мониторинговая миссия этой организации на востоке страны, и ситуацию вокруг КНДР. Как сообщал ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва "завершает подготовку к этому контакту, исходим из того, что он состоится на полях министерской встречи ОБСЕ".

Кроме того, Лавров планирует встретиться со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано, в следующем году принимающим председательство в организации.

Помимо этого, по информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в планах у главы российской делегации — встреча с госсекретарем Ватикана по международным делам, генсекретарем Гремингером и с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем и другие переговоры.