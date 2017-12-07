РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Сумасшедший шаг": Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (87)
00:4407.12.2017
01442
© РИА Новости / Антон СкрипуновМечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фотоМечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и анонсировал перенос в этот город американского посольства. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе своего специального обращения.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Джабаров рассказал, чем продиктовано решение Трампа по Иерусалиму
"Я решил, что сейчас пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля", — заявил глава государства, тем самым выполнив свое предвыборное обещание.

По словам американского лидера, более 20 лет США отказывались от этого шага, полагая, что он навредит мирному процессу в регионе.

Трамп подчеркнул, что, несмотря на это, Израиль и Палестина не приблизились к перемирию.
"Будет глупо предположить, что следуя аналогичной формуле можно добиться лучших результатов", — добавил он.

Израильская сторона считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных.

Генеральный секретарь ЛАГ А. Абуль-Гейт. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Генсек ЛАГ прокомментировал решение США признать Иерусалим столицей Израиля
Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

Реакция Израиля и Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за "отважное и справедливое решение". Глава кабмина назвал признание Иерусалима израильской столицей "важным шагом к миру" и пообещал сохранить статус-кво святых мест в городе.

В то же время президент Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас еще до официального заявления Трампа предупредил главу США о серьезных последствиях признания Иерусалима столицей Израиля для мирного процесса, безопасности и стабильности в регионе и мире. Палестинский лидер добавил, что "решение Трампа не изменит реальности Аль-Кудс (арабское название части Иерусалима, на которую претендуют палестинцы — Прим. ред.) — этот арабский, мусульманский и христианский город является вечной столицей Палестины".

Старый город в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Эксперт оценил последствия переноса посольства США в Иерусалим
Также Палестина назвала решение Трампа "сумасшедшим шагом" и отказалась от дальнейшего посредничества Вашингтона в деле продвижения мирных переговоров по ближневосточному урегулированию.

Реакция мирового сообщества

Посол Палестины в Саудовской Аравии Басем аль-Ага сообщил РИА Новости, что Аббас намерен собрать для обсуждения проблемы Иерусалима лидеров сначала арабских стран, а потом и остальных мусульманских государств.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что республика после решения Вашингтона может разорвать с Израилем дипломатические отношения. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что решение Трампа "противоречит международному праву и соответствующим резолюциям ООН".

Эту позицию поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон, осудивший решение Трампа. Французский лидер отметил, что оно было принято в нарушение международного права и резолюций ООН.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Рябков назвал риски признания Иерусалима столицей Израиля
Такой же позиции придерживается и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая заявила, что не согласна с решением Трампа. По ее мнению, оно не способствует мирному урегулированию в регионе.

В МИД Ирана также раскритиковали решение американского лидера признать Иерусалим столицей Израиля. Иранские дипломаты отметили, что данное действие нарушает резолюцию ООН.

Отреагировал на решение Трампа иракский посол в России. Дипломат заявил, что Ирак решительно осуждает признание Иерусалима столицей Израиля. Он также назвал данное решение американского лидера оскорбительным.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре, в свою очередь, выразил слова поддержки палестинскому лидеру Махмуду Аббасу и заявил, что "отвергает это решение и все его последствия".

Приверженность статусу-кво высказала и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Европейский Союз выражает серьезную обеспокоенность сегодняшним объявлением президентом США Дональдом Трампом относительно Иерусалима и последствиями, к которым оно может привести в отношении перспектив (достижения) мира", — заявила она, подчеркнув, что "позиция ЕС остается неизменной".

Старый город в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Иорданский депутат предложит парламенту разорвать отношения с США
Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя решение американского лидера, подчеркнул, что альтернативы урегулированию ближневосточного конфликта по принципу существования "двух государств" нет. Он также выразил готовность поддержать переговоры лидеров Израиля и Палестины.

Тем не менее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон пояснил, что решение Трампа принято в результате консультаций со своими "друзьями и союзниками". Также он напомнил, что соответствующее решение о признании Иерусалима израильской столицей было принято конгрессом США еще в 1995 году. Реализация этого решения постоянно откладывалась прежними администрациями США.

Последствия

Заявление Трампа может вызвать волну протестов в ближневосточном регионе. Так, в Турции акцию у здания генконсульства США в Стамбуле проводит Общество молодежи Анатолии (AGD). Ранее председатель его стамбульского отделения Али Угур Булут сообщил РИА Новости, что такие акции планируется провести по всей Турции, чтобы "единым фронтом выступить против этой несправедливости, проявив чувство солидарности со всей мусульманской общиной".

Боец армии Израиля. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
В Армии Израиля заявили, что готовы к любому развитию событий в Палестине
Также протестов опасаются в Иордании: посольство США в Аммане приостановило свою работу и попросило американских граждан ограничить передвижения по стране.

Другие возможные последствия политики Трампа оценил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, такой шаг "продолжает цепь провокаций во внешней политике Америки". "Изначально понятно, что этот шаг идет вразрез со всей и без того хрупкой концепцией ближневосточного урегулирования и может снова взорвать обстановку в зоне палестино-израильского конфликта", — считает депутат.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани, в свою очередь, в телефонном разговоре с Трампом отметил, что решение американского лидера может негативно отразиться на безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена