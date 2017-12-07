"Сумасшедший шаг": Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и анонсировал перенос в этот город американского посольства. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе своего специального обращения.

"Я решил, что сейчас пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля", — заявил глава государства, тем самым выполнив свое предвыборное обещание.

По словам американского лидера, более 20 лет США отказывались от этого шага, полагая, что он навредит мирному процессу в регионе.

Трамп подчеркнул, что, несмотря на это, Израиль и Палестина не приблизились к перемирию.

"Будет глупо предположить, что следуя аналогичной формуле можно добиться лучших результатов", — добавил он.

Израильская сторона считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных.

Реакция Израиля и Палестины

Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за "отважное и справедливое решение". Глава кабмина назвал признание Иерусалима израильской столицей "важным шагом к миру" и пообещал сохранить статус-кво святых мест в городе.

В то же время президент Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас еще до официального заявления Трампа предупредил главу США о серьезных последствиях признания Иерусалима столицей Израиля для мирного процесса, безопасности и стабильности в регионе и мире. Палестинский лидер добавил, что "решение Трампа не изменит реальности Аль-Кудс (арабское название части Иерусалима, на которую претендуют палестинцы — Прим. ред.) — этот арабский, мусульманский и христианский город является вечной столицей Палестины".

Реакция мирового сообщества

Также Палестина назвала решение Трампа "сумасшедшим шагом" и отказалась от дальнейшего посредничества Вашингтона в деле продвижения мирных переговоров по ближневосточному урегулированию.

Посол Палестины в Саудовской Аравии Басем аль-Ага сообщил РИА Новости, что Аббас намерен собрать для обсуждения проблемы Иерусалима лидеров сначала арабских стран, а потом и остальных мусульманских государств.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что республика после решения Вашингтона может разорвать с Израилем дипломатические отношения. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что решение Трампа "противоречит международному праву и соответствующим резолюциям ООН".

Эту позицию поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон, осудивший решение Трампа. Французский лидер отметил, что оно было принято в нарушение международного права и резолюций ООН.

Такой же позиции придерживается и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая заявила, что не согласна с решением Трампа. По ее мнению, оно не способствует мирному урегулированию в регионе.

В МИД Ирана также раскритиковали решение американского лидера признать Иерусалим столицей Израиля. Иранские дипломаты отметили, что данное действие нарушает резолюцию ООН.

Отреагировал на решение Трампа иракский посол в России. Дипломат заявил, что Ирак решительно осуждает признание Иерусалима столицей Израиля. Он также назвал данное решение американского лидера оскорбительным.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре, в свою очередь, выразил слова поддержки палестинскому лидеру Махмуду Аббасу и заявил, что "отвергает это решение и все его последствия".

Приверженность статусу-кво высказала и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Европейский Союз выражает серьезную обеспокоенность сегодняшним объявлением президентом США Дональдом Трампом относительно Иерусалима и последствиями, к которым оно может привести в отношении перспектив (достижения) мира", — заявила она, подчеркнув, что "позиция ЕС остается неизменной".

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя решение американского лидера, подчеркнул, что альтернативы урегулированию ближневосточного конфликта по принципу существования "двух государств" нет. Он также выразил готовность поддержать переговоры лидеров Израиля и Палестины.

Тем не менее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон пояснил, что решение Трампа принято в результате консультаций со своими "друзьями и союзниками". Также он напомнил, что соответствующее решение о признании Иерусалима израильской столицей было принято конгрессом США еще в 1995 году. Реализация этого решения постоянно откладывалась прежними администрациями США.

Последствия

Заявление Трампа может вызвать волну протестов в ближневосточном регионе. Так, в Турции акцию у здания генконсульства США в Стамбуле проводит Общество молодежи Анатолии (AGD). Ранее председатель его стамбульского отделения Али Угур Булут сообщил РИА Новости, что такие акции планируется провести по всей Турции, чтобы "единым фронтом выступить против этой несправедливости, проявив чувство солидарности со всей мусульманской общиной".

Также протестов опасаются в Иордании: посольство США в Аммане приостановило свою работу и попросило американских граждан ограничить передвижения по стране.

Другие возможные последствия политики Трампа оценил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, такой шаг "продолжает цепь провокаций во внешней политике Америки". "Изначально понятно, что этот шаг идет вразрез со всей и без того хрупкой концепцией ближневосточного урегулирования и может снова взорвать обстановку в зоне палестино-израильского конфликта", — считает депутат.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани, в свою очередь, в телефонном разговоре с Трампом отметил, что решение американского лидера может негативно отразиться на безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.