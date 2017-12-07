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В мире

Эксперт: Россия стала жертвой показательной борьбы с допингом

00:2307.12.2017
(обновлено: 00:49 07.12.2017)
04131
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкОлимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета. Архивное фотоОлимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПАРИЖ, 7 дек — РИА Новости. Российская олимпийская сборная стала жертвой показательной борьбы с допингом, тогда как заниматься проблемой надо индивидуально и применять санкции к каждому в отдельности, а не к федерации или команде в целом, считает французский эксперт, глава ассоциации Athletes for Transparency Пьер Салле.

Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сербский журналист: последствия решения МОК для Олимпиады будут огромны
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) и допуске к Играм-2018 в южнокорейском Пхенчхане только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом. Решение об участии в Олимпиаде-2018 российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.

"Что касается меня, я всегда ратовал за индивидуальные санкции. Поэтому данное решение мне кажется несправедливым", — сказал Салле РИА Новости.

По мнению эксперта, при подозрении на применение допинга необходимо собирать доказательства против каждого отдельного спортсмена. "Проблема существует, и не только в России, однако нужно практиковать индивидуальный подход. Предположим, есть руководитель команды, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, — нельзя обвинять всех членов его команды в том, что они принимают запрещенные препараты, а нужно рассматривать дело каждого спортсмена в отдельности. Есть конкретные примеры того, как руководители команды давали допинг некоторым членам своей команды, но это не означает, что все ее члены принимали допинг. Случаи надо рассматривать в индивидуальном, а не коллективном порядке", — заявил он.

Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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Решение МОК: могло быть и хуже. Для МОК
Салле также полагает, что при принятии решения олимпийские чиновники во многом работали на публику. "Было желание спасти, что можно спасти, и постараться создать впечатление, что ведется эффективная борьба с допингом. А нужно проанализировать используемые сегодня методы с тем, чтобы такого рода вещей не могло быть в принципе", — уверен он.

Говоря о стратегии борьбы с запрещенными препаратами, он отметил, что одной из мер мог бы стать запрет для принимающей Игры стороны заниматься антидопинговым контролем. "Если на следующих Олимпийских играх в Южной Корее специалисты разных национальностей, за исключением корейцев, будут совместно следить за соблюдением правил в том, что касается допинга, систему будет сложнее обойти", — полагает глава Athletes for Transparency.

ЗаМОКнулись на спорт
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
ЗаМОКнулись на спорт

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