В Финляндии на День независимости задержали десять человек

ХЕЛЬСИНКИ, 7 дек — РИА Новости. Десять человек были задержаны полицией Хельсинки в ходе многочисленных мероприятий, проходящих в среду в финской столице в честь Дня независимости страны, говорится в сообщении Национальной полиции.

"Все мероприятия прошли спокойно по всему городу. Некоторые люди пытались мешать проходящим демонстрациям и шествиям, полиция задержала в общей сложности десять человек, среди которых две женщины", — отметил в сообщении заместитель начальника полиции Хельсинки Хейкки Копперойнен.

В городе прошло три демонстрации и многочисленные мероприятия по поводу столетия независимости Финляндии, самым массовым стал фейерверк, за которым наблюдали более десятка тысяч человек, отмечается в сообщении.

Финляндия 6 декабря отпраздновала столетие независимости. Парламент Великого княжества Финляндского провозгласил независимость от России 6 декабря 1917 года, 31 декабря государственную независимость страны признал Совет народных комиссаров Советской России во главе с Владимиром Лениным.