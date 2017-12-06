Беспорядки в центре Афин продолжаются уже несколько часов

АФИНЫ, 6 дек — РИА Новости. В центре Афин в течение нескольких часов продолжаются беспорядки, устроенные анархистами в годовщину убийства подростка полицейскими, сообщает в среду Афинское агентство новостей.

Столкновения происходят в районе Экзархия и вокруг Политехнического университета в центре. Анархисты в капюшонах и мотоциклетных шлемах забрасывают полицейских бутылками с зажигательной смесью, камнями, файерами, сигнальными ракетами. Они устроили баррикады из мусорных баков и подожгли их, сожгли легковой автомобиль. Полицейские пытаются остановить хулиганов с помощью слезоточивого газа.

На данный момент известно о 22 задержанных.

Беспорядки произошли сначала днем после шествия в память об убитом подростке, а затем вечером началась новая волна нападений.

Шестого декабря 2008 года при невыясненных обстоятельствах полицейский застрелил в центре Афин 15-летнего подростка-анархиста Алексиса Григоропулоса. Его гибель спровоцировала двухнедельные протесты по всей стране, сотни поджогов и погромы в Афинах и других греческих городах. Ежегодно в годовщину его убийства по стране проходят демонстрации молодежи, которые зачастую заканчиваются погромами. В 2014 году после серьезных беспорядков муниципальные службы собрали только в районе Экзархия недалеко от Политехнического университета 50 тонн камней, которыми анархисты забрасывали полицию.