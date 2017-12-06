Панама отозвала посла в ЕС после включения в список налоговых гаваней

МЕХИКО, 6 дек — РИА Новости. Правительство Панамы осудило включение Европейским союзом страны в список налоговых гаваней и отозвало своего посла в ЕС для консультаций, говорится в сообщении МИД центральноамериканской страны.

"Перед лицом вызывающего сожаление включения страны в этот дискриминационный список республика Панама решила отозвать для консультаций своего посла в ЕС Дарио Чиру, чтобы оценить свои последующие шаги", — подчеркивает МИД.

Во вторник совет министров экономики и финансов 28 стран Евросоюза (Экофин) на своем заседании согласовал первый для ЕС список так называемых налоговых гаваней. Согласно материалам Совета ЕС, всего в этом списке 17 стран и территорий, среди которых Тунис, ОАЭ, Бахрейн, Гренада, Республика Корея, Монголия, Панама. Те страны, которые попали в опубликованный список, не предприняли достаточных действий для устранения выявленных недостатков, сообщал Совет ЕС.

"Этот список не признает очевидный прогресс страны в части сотрудничества и налоговой прозрачности, безответственно отмечая, что преференциальный режим Панамы наносит ущерб и что страна не дала четких обещаний внести в него изменения или отказаться от него к концу 2018 года", — говорится в заявлении МИД.

Между тем, по мнению официальной Панамы, страна в рекордные сроки согласилась с международными требованиями и реализовала беспрецедентный процесс изменения своих законов. "Сегодня у Панамы нет ни одной нерешенной темы в части международных стандартов сотрудничества в налоговой сфере", — говорится в коммюнике.