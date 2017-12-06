Мэй призвала власти США представить план урегулирования на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 6 дек – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фоне решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля призвала американскую администрацию выступить теперь с детальными предложениями по палестино-израильскому урегулированию.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Мэй заявила, что не согласна с решением, что оно не способствует процессу мирного урегулирования и что посольство Британии останется в Тель-Авиве.

"Мы призываем администрацию США теперь выступить с детальными предложениями по палестино-израильскому урегулированию. Чтобы обеспечить максимальные шансы на успех, мирный процесс должен вестись в атмосфере, в которой нет насилия. Мы призываем все стороны работать вместе, чтобы обеспечить спокойствие", — говорится в заявлении Мэй.

Премьер отметила, что она ценит стремление Трампа к урегулированию по принципу двух государств и определения израильтянами и палестинцами итогового статуса Иерусалима.