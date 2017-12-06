Президент Египта выступил против решения США по Иерусалиму

КАИР, 6 дек – РИА Новости, Надим Зуауи. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом возразил против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, говорится в заявлении пресс-службы главы АРЕ.

Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Президент в ходе разговора отверг это решение и все его последствия", — говорится в документе.

Согласно заявлению, палестинский и египетский лидеры подчеркнули, что решение Трампа нарушает резолюции ООН по статусу Иерусалима, а также игнорирует особое духовное значение этого города для жителей арабских и мусульманских стран.