Президент Египта выступил против решения США по Иерусалиму

КАИР, 6 дек – РИА Новости, Надим Зуауи. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом возразил против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, говорится в заявлении пресс-службы главы АРЕ.
Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.
"Президент в ходе разговора отверг это решение и все его последствия", — говорится в документе.
Согласно заявлению, палестинский и египетский лидеры подчеркнули, что решение Трампа нарушает резолюции ООН по статусу Иерусалима, а также игнорирует особое духовное значение этого города для жителей арабских и мусульманских стран.