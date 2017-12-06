Джабаров рассказал, чем продиктовано решение Трампа по Иерусалиму

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США продиктовано желанием изменить предыдущую политику Белого дома по отношению к Тель-Авиву и восстановить отношения между странами, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Мы признали Западный Иерусалим, который и так являлся частью Израиля. Восточный Иерусалим Палестина всегда считала своей столицей. Признание Иерусалима целиком столицей Израиля со стороны США продиктовано желанием изменить предыдущую политику Белого дома по отношению к Тель-Авиву, восстановив отношения между странами, но этот шаг только усилит напряженность в регионе", — сказал Джабаров.

Он напомнил, что предыдущий президент США Барак Обама практически свернул все отношения с Израилем.

"Президент США Дональд Трамп хочет показать, что американская политика в этом вопросе поменялась", — считает сенатор.

По его мнению, Палестина и арабские страны "выразят недовольство в связи с этим решением", возрастает и террористическая опасность, в том числе, в отношении посольства США, когда оно переедет в Иерусалим.