Слуцкий рассказал, к чему может привести решение Трампа по Иерусалиму

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля может снова взорвать обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, заявил журналистам в среду глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

"Решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город посольства США продолжает цепь провокаций во внешней политике Америки, которые мы планомерно наблюдаем, в частности, в отношении Сирии, Ирана и КНДР. Изначально понятно, что этот шаг идёт в разрез со всей и без того хрупкой концепцией ближневосточного урегулирования и может снова взорвать обстановку в зоне палестино-израильского конфликта", — сказал Слуцкий.