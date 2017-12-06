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Саакашвили рассказал, как похудел на 30 килограммов

Сюжет:
Задержание Михаила Саакашвили в Киеве (127)
23:1806.12.2017
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© AFP 2017 / Sergei ChuzavkovМихаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
© AFP 2017 / Sergei Chuzavkov

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Лидер партии "Рух новых сил", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что сбросил несколько десятков килограммов после того, как лишился украинского гражданства. Политика цитирует издание "Гордон".

Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Когда Порошенко лишил меня гражданства, я был не в очень хорошей форме, я был чуть-чуть потолстевшим, — говорит Саакашвили. — Я потерял где-то килограммов 30. Но это ничего. Он посадил на диету весь украинский народ. Не нужны нам такие диетологи".

По его словам, нынешняя власть "убивает" средний класс и малый бизнес, поэтому протесты поддерживают именно эти слои населения. "Почему так много малых бизнесменов столько всего сюда приносят: дрова, деньги, чай, лекарства для меня?— задается вопросом экс-президент. — Не потому, что они меня любят. А потому, что они любят Украину… Я чувствую дух Майдана тут сейчас".

Задержание Михаила Саакашвили в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Во вторник Михаила Саакашвили задержали по уголовному делу о содействии преступным организациям и сокрытии противозаконной деятельности. Сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать отставки Порошенко. Позднее они организовали палаточный городок. Сейчас экс-президент Грузии объявлен в розыск.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия "Рух новых сил" Саакашвили. После первой недели митингов большинство участников заявили о прекращении протеста.

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