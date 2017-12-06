Турция призвала проявить солидарность с Палестиной после заявления Трампа

АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Турция отвергает решение США признать Иерусалим столицей Израиля и призывает весь мир проявить солидарность с народом Палестины, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил госдепу начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива.

"Мы отвергаем и осуждаем это безответственное и незаконное решение руководства США. Весь мир должен выступить против этого решения, которое нарушает резолюции ООН и международное право, и занять место рядом с народом Палестины", — написал Калын в Twitter.