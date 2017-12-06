ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп требует от Саудовской Аравии разрешить поставки гуманитарной помощи в Йемен.

"Я распорядился, чтобы официальные лица моей администрации позвонили руководству королевства Саудовская Аравия и потребовали, чтобы они полностью позволили доставлять продукты питания, топливо, воду и медикаменты йеменцам, которые очень в них нуждаются. Это по гуманитарным причинам следует сделать немедленно", — говорится в заявлении Трампа, поступившем в РИА Новости.

Ранее арабская коалиция, участвующая в йеменской гражданской войне на стороне властей, объявила о закрытии всех наземных, воздушных и морских гаваней в Йемене после запуска йеменскими повстанцами-хуситами баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда. Блокада была частично снята, но ООН бьет тревогу и заявляет, что этого крайне недостаточно. По данным ООН, страна стоит на пороге катастрофического голода.