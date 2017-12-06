В Стамбуле проходит акция протеста после заявления Трампа о Иерусалиме

АНКАРА, 6 дек — РИА Новости. Общество молодежи Анатолии (AGD) проводит у здания генконсульства США в Стамбуле акцию протеста в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщает газета Hurriyet. © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Аббас: заявление Трампа означает конец посредничества США в мирном процессе

Ранее в среду Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее председатель стамбульского отделения AGD Али Угур Булут сообщил РИА Новости, что такие акции планируется провести по всей Турции, чтобы "единым фронтом выступить против этой несправедливости, проявив чувство солидарности со всей мусульманской общиной".

Отмечается, что в акции участвуют несколько сотен человек. Протестующие скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, а также выражают поддержку Палестине. Полиция не препятствуют ее проведению.

Ряд молодежных организаций проводят аналогичную акцию у здания посольства США в Анкаре.