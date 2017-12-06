Клинцевич рассказал, что именно объединяет американский конгресс и Трампа

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Только решение о признании Иерусалима столицей Израиля сейчас объединяет американский конгресс и президента США Дональда Трампа, считает зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В среду Трамп объявил, что США официально признают столицей Израиля Иерусалим и перенесут туда свое посольство из Тель-Авива.

"Официально признав Иерусалим столицей Израиля, США, по сути, завершили переход от политики арбитража на Ближнем Востоке, которую они пытались проводить все последние годы, к безоговорочной поддержке одной стороны — Израиля. Это сегодня, пожалуй, единственное, что объединяет американский конгресс и хозяина Белого дома", — написал Клинцевич в Facebook.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.