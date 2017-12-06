В ДНР заявили о новых обстрелах силовиков

ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. Украинские силовики продолжают игнорировать соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, несмотря на заявления представителей Киева на переговорах в Минске о готовности к выполнению договоренностей, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

Как заявили ранее в представительстве ДНР в СЦКК, комментируя прошедшую 5 декабря в Минске встречу подгруппы по безопасности, эскалация боевых действий происходит из-за того, что Киев до сих пор не выполнил ни одного пункта дополнительных механизмов для поддержания режима прекращения огня в рамках "школьного" перемирия.

"Реализовать полное соблюдение режима прекращения огня не получается по причине того, что Киев в Минске демонстрирует готовность к выполнению соглашений, а по факту ВСУ игнорируют все обязательства. Об этом говорит и присутствие запрещенного вооружения у линии соприкосновения, и наступательные действия. Предложения Киева в Минске расходятся с его действиями в Донбассе. Если действия представителей Киева в Минске и ВСУ в Донбассе будут и дальше расходиться, то устойчивого прекращения огня добиться не получится", — сказал собеседник агентства.

По словам Якубова, командование ВС Украины игнорирует условия и требования контроля за соблюдением режима прекращения огня.

"Со стороны Украины не сделано ничего для соблюдения режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня не опубликованы, нарушения, зафиксированные миссией, остаются без внимания: разбирательства не проводятся и не обнародуются", — заявил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.