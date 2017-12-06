США поддержат принцип "двух государств" в отношении Израиля и Палестины

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддержит решение палестино-израильского конфликта по принципу сосуществования двух государств, если обе стороны согласны на это.

"США поддержат решение палестино-израильского конфликта по принципу сосуществования двух государств, если обе стороны согласны на это", — сказал Трамп в своем обращении.

Ранее президент США заявлял, что не считает обязательным существование двух государств для израильско-палестинского урегулирования.

Последние четверть века принцип "два государства для двух народов" считался безальтернативным путем к достижению мира в регионе, был одобрен обеими конфликтующими сторонами и лежал в основе всех дипломатических инициатив, принимавшихся в работу международным сообществом.

В секретариате ООН подчеркивают, что позиция всемирной организации по решению ближневосточного конфликта не изменилась. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая в среду в Каире, заявил, что в палестино-израильском вопросе "нет плана "Б" относительно принципа двух государств, и все должно быть сделано, чтобы сохранить эту возможность".