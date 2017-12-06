Нетаньяху поддержал решение Трампа

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за "отважное и справедливое" решение признать Иерусалим столицей еврейского государства и начать подготовку к переносу туда американского посольства.

Решение президента он назвал "важным шагом к миру".

"Невозможен мир, который бы не включал Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль", — сказал Нетаньяху.

Он призвал все страны также признать Иерусалим столицей Израиля и перенести сюда свои посольства.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.