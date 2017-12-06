ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Таким образом он выполнил свое предвыборное обещание.

Иран ранее выступил против того, чтобы США признали Иерусалим столицей Израиля.

"Мы убеждены, что в нынешних обстоятельствах все исламские страны должны едино и единодушно предпринять серьезный шаг против этого незаконного, провокационного и весьма опасного действия США", — заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Президент Турции Тайип Эрдоган созывает 13 декабря в Стамбуле саммит Организации исламского сотрудничества, чтобы совместно осудить решение США. Кроме того Эрдоган допускал, что если Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля, то Анкара может разорвать с еврейским государством дипломатические связи.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала международное сообщество к сдержанной реакции на решение США. Могерини при этом отметила, что статус города должен быть определен исключительно в ходе палестино-израильских переговоров.Она

Папа Римский Франциск ранее призывал сохранить статус-кво и не переносить посольство США в Иерусалим.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь отметил, что Вашингтон имеет право перенести американское посольство в Израиле.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.