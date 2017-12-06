Женщины-сенаторы требуют отставки Франкена, обвиненного в домогательствах

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Шесть женщин-сенаторов от Демократической партии потребовали в среду уйти в отставку своего однопартийца сенатора Эла Франкена, обвиненного в домогательствах.

С таким заявлением в Капитолии выступили Кирстен Джиллибранд, Мэзи Хироно, Клэр Маккаскилл, Маргарет Хассан, Камала Хэррис и Пэтти Муррей.

Ранее журналистка Лиэнн Туиден обвинила Франкена, что тот в 2006 году, еще до избрания сенатором, насильно поцеловал ее, а затем сфотографировался, хватая спящую Туиден за грудь обеими руками. Последнее обвинение подтверждено обнародованной фотографией. Франкен извинился, а Туиден заявила, что принимает его извинения и не будет добиваться отставки политика. Сенатор сообщил, что не собирается уходить в отставку.

Американка Линдси Менц заявила СМИ, что Франкен домогался ее, уже будучи сенатором. Тридцатитрехлетняя Менц сообщила, что в 2010 году сенатор положил руки на нее сзади, когда они позировали для фото. По словам женщины, ей было некомфортно, она чувствовала себя "отвратительно".

Франкен до избрания сенатором был известен как шоумен и ведущий передачи "Субботний вечер в прямом эфире" на NBC. Он был впервые избран сенатором в 2008 году. Франкен уже принес извинения за свое поведение, однако уходить с поста сенатора пока не намерен.

В последние месяцы целый ряд актеров, а затем и политиков оказались в США в центре внимания из-за обвинений в домогательствах.