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Порошенко может покинуть пост президента до Нового года, заявил Саакашвили

21:0706.12.2017
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© AFP 2017 / Sergei ChuzavkovМихаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
© AFP 2017 / Sergei Chuzavkov

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Бывший глава Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что у украинцев "есть все шансы встретить Новый год" уже Петра Порошенко на посту президента.

Сторонники Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили намерен создать "Сечь" на площади возле Верховной рады

Ранее Саакашвили заявил, что его соратники начали сбор подписей по всей стране за импичмент Порошенко.

"Я предлагаю готовиться к масштабному мирному наступлению на Порошенко…Я уверяю вас, у нас есть все шансы, если хорошо сработаем, Новый год встретить без него",- заявил Саакашвили в ходе вече в Киеве.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Политик объявлен в розыск на Украине. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия "Движение новых сил" Саакашвили. После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.

Палаточный городок сторонников Саакашвили в Киеве
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник отправились к Верховной раде "требовать импичмента" президента Украины и развернули в центре Киева палаточный лагерь.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник отправились к Верховной раде "требовать импичмента" президента Украины и развернули в центре Киева палаточный лагерь.
© REUTERS / Oleh TereshchenkoНа следующее утро сотрудники правоохранительных органов пришли в лагерь протестующих, чтобы задержать Саакашвили в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
© REUTERS / Oleh Tereshchenko
На следующее утро сотрудники правоохранительных органов пришли в лагерь протестующих, чтобы задержать Саакашвили в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНесколько десятков полицейских искали Саакашвили, но активисты его не выдали. Это вылилось в столкновения между полицией и сторонниками политика.Сторонники Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Несколько десятков полицейских искали Саакашвили, но активисты его не выдали. Это вылилось в столкновения между полицией и сторонниками политика.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСейчас в палаточном городке находятся несколько сотен человек. У многих из них щиты, отобранные у силовиков.Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Сейчас в палаточном городке находятся несколько сотен человек. У многих из них щиты, отобранные у силовиков.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАктивисты принесли в лагерь автомобильные покрышки, из которых построили баррикады, и кирпичи, которыми они собираются отбиваться от силовиков.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Активисты принесли в лагерь автомобильные покрышки, из которых построили баррикады, и кирпичи, которыми они собираются отбиваться от силовиков.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ ходе столкновений между полицией и сторонниками Саакашвили пострадали четырнадцать полицейских и двое гражданских. По данным медиков, у пострадавших правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы конечностей. Однако пока никого из активистов не задержали, уголовные дела из-за потасовок не возбуждались.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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В ходе столкновений между полицией и сторонниками Саакашвили пострадали четырнадцать полицейских и двое гражданских. По данным медиков, у пострадавших правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы конечностей. Однако пока никого из активистов не задержали, уголовные дела из-за потасовок не возбуждались.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, если силовики вновь попытаются напасть на палаточный городок. Несколько десятков митингующих, одетых в камуфляжную форму, даже провели тренировку по отражению атаки силовиков.Сторонники Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, если силовики вновь попытаются напасть на палаточный городок. Несколько десятков митингующих, одетых в камуфляжную форму, даже провели тренировку по отражению атаки силовиков.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГенпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что организованные Саакашвили акции протеста финансировало окружение экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесмен Сергей Курченко. Генпрокурор считает, что митинги направлены на свержение государственной власти.Палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что организованные Саакашвили акции протеста финансировало окружение экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесмен Сергей Курченко. Генпрокурор считает, что митинги направлены на свержение государственной власти.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБывшему губернатору Одесской области грозит до пяти лет лишения свободы, в среду его объявили в розыск.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывшему губернатору Одесской области грозит до пяти лет лишения свободы, в среду его объявили в розыск.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛуценко дал Саакашвили сутки на то, чтобы добровольно явиться на допрос. Бывший президент Грузии на это ответил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и сказал, что готов принять следователей в палаточном городке.Сторонники Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Луценко дал Саакашвили сутки на то, чтобы добровольно явиться на допрос. Бывший президент Грузии на это ответил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и сказал, что готов принять следователей в палаточном городке.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание украинского парламента охраняется в усиленном режиме, по периметру Рады стоят полицейские и бойцы нацгвардии.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание украинского парламента охраняется в усиленном режиме, по периметру Рады стоят полицейские и бойцы нацгвардии.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЧерез оцепление силовиков к зданию Верховной рады могу пройти только депутаты и их помощники, а также аккредитованные журналисты.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Через оцепление силовиков к зданию Верховной рады могу пройти только депутаты и их помощники, а также аккредитованные журналисты.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкК активистам обратился депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который призвал жителtq палаточного городка самим задержать экс-президента Грузии.Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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К активистам обратился депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который призвал жителtq палаточного городка самим задержать экс-президента Грузии.
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