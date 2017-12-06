Трамп не исключил закрытия федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключает, что федеральным учреждениям придется закрыться из-за отсутствия бюджета по состоянию на 9 декабря, и винит в этом демократов.

"Это может случиться. Демократы действительно рассматривают очень опасную для нашей страны возможность. Они рассматривают возможность закрытия", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

В США правительственные учреждения не могут работать, пока конгресс не одобрит федеральный бюджет. В настоящее время конгресс обсуждает очередной временный бюджет сроком до конца декабря, но меньшинство в лице Демократической партии выступает против ряда мер, направленных на ужесточение иммиграционного законодательства и правоприменения. Крайний срок для принятия временного бюджета — полночь на субботу, 9 декабря.

"Они (демократы) хотят, чтобы в нашу страну стекались нелегальные иммигранты", — заявил Трамп журналистам.

Последнее "закрытие" федерального правительства случилось осенью 2013 года из-за разногласий президента-демократа Барака Обамы и республиканцев в конгрессе. Тот бюджетный кризис продолжался 17 дней и вызвал существенное падение популярности обеих партий среди избирателей.