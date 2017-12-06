КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его соратники ведут сбор подписей за импичмент украинского президента Петра Порошенко во всех областях страны.

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. Ранее ряд партий требовали рассмотреть в парламенте пакет законопроектов, которые бы упростили эту процедуру. Саакашвили также изначально добивался принятия этих законов, но позже начал требовать объявления импичмента Порошенко.

"Мы собираем уже во всех областях подписи про импичмент, у нас 150 палаток (для сбора подписей — ред.) уже и еще 250 ставят наши активисты", — заявил Саакашвили в ходе вече в среду.

По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.