Саакашвили намерен создать "Сечь" на площади возле Верховной рады

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого на Украине подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности, призвал оппозиционные политические силы объединиться и заявил, что на площади возле Верховной рады создает "Сечь".

Саакашвили во вторник был задержан силовиками, однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Генпрокурор Украины заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили отрицает эти обвинения. Позже он был объявлен в розыск. Утром в среду полиция пыталась повторно задержать Саакашвили в палаточном городке возле Верховной рады, однако им это не удалось.

"Я взываю к лидерам украинской оппозиции: сейчас не время говорить о партийных интересах, мы первые отставили флаги "Движения новых сил" (партия Саакашвили — ред.), но тут не о партиях идет речь, тут идет речь, будет ли Украина. Я призываю всех объединяться, становиться вместе, они на нас будут нападать, будут теснить, знаю, что люди хотят активных действий, и у нас будут активные действия, но мы должны научиться контратаковать тоже. Поэтому я объявляю тут нашу Сечь, украинскую Сечь на этой площади, мы будем расширяться, мы будем готовиться отражать их атаки", — заявил Саакашвили на митинге в среду вечером.

Запорожская Сечь — общественно-политическая и военно-административная организация украинского казачества, сложившаяся в конце ХV — первой половине XVI века за днепровскими порогами в районе острова Хортица.