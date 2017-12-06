Зоозащитники спасли более 170 собак с мясной фермы в Южной Корее

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Активисты по защите прав животных спасли более 170 собак из мясной фермы в городе Намъянджу неподалеку от Сеула, сообщает Humane Society International.

Среди освобожденных животных были золотистые ретриверы, спаниели, бигли, борзые, корейские хиндо и мастифы. Многие собаки, проведя практически всю жизнь в крошечных клетках, страдали от глазных инфекций и кожных заболеваний. По данным HSI, собак собирались убить электрическим током на местном рынке, чтобы затем использовать их мясо на кухне. Теперь животных отправят в Канаду, США и Великобританию на реабилитацию в приюты для животных.

Ежегодно в Южной Корее умервщляют около 2,5 миллиона собак, мясо большинства из которых используют для приготовления супа посинтхан. Однако молодое поколение негативно относится к этой традиции.

"Многие люди не представляют, насколько ужасные условия на собачьих фермах в Южной Корее. Популярность блюда из собак в стране снижается, и, если бы люди увидели, какая антисанитария царит на таких фермах, думаю, гораздо больше людей отказались бы от такой еды, — говорит активистка HSI Нара Ким. — Мне очень радостно показать животным, что люди не только жестоки, но и добры".

Держатель фермы в Намъянджу, пожелавший остаться анонимным, начал заниматься этим бизнесом в связи с тем, что он приносит немалую прибыль. "Однако сейчас продажи сократились практически на треть, — говорит фермер. — Более того, у меня есть дочь, которая очень любит собак, и в ее глазах этот бизнес выглядел бы не лучшим образом".

За три года активисты HSI освободили 1222 собаки из десяти мясных ферм в Южной Корее. Глава организации Китти Блок говорит: "Я защищаю животных уже много лет, но работа с южнокорейскими фермами стала одной из самых эмоционально сложных вещей, которые я когда-либо делала".