В Южной Корее надеются на приезд россиян на Олимапиаду-2018

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Южная Корея рассчитывает на участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на дисквалификацию сборной. Как передает Sputnik, об этом заявили в Организационном комитете Зимних олимпийских игр 2018 года.

"Мы уважаем решение МОК (Международный олимпийский комитет – прим. ред.), разрешившего российским спортсменам принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом. И приложим все усилия для того, чтобы МОК и другие заинтересованные организации, а также спортсмены и должностные лица, участвующие в Играх, получили самые положительные впечатления", — пообещали в комитете.

Как отмечает агентство, в случае, если сборная России пропустит соревнования, это может обесценить организационную работу, проделанную местными властями.

"У России традиционно много сильных спортсменов, это зимняя спортивная держава. Но Олимпиада 2018 года должна быть еще и увлекательной. С этой точки зрения участие России просто необходимо. Если России не будет, то, мне кажется, мы понесем большие убытки", — считает сотрудник мэрии города Каннын (Gangneung), где пройдут отдельные соревнования.

Также Sputnik приводит заявление южнокорейского министерства культуры, которое выразило надежду на то, что российские спортсмены приедут и выступят под олимпийским флагом.

Во вторник исполком МОК объявил о дисквалификации сборной России с Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. По решению комитета, в Играх смогут участвовать только "чистые" российские спортсмены под олимпийским флагом. Решение об участии в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.