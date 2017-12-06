Президент Чехии назначил премьер-министром страны миллиардера Андрея Бабиша

ПРАГА, 6 дек — РИА Новости, Александр Куранов. Президент Чехии Милош Земан назначил в среду премьер-министром 63-летнего лидера выигравшего октябрьские парламентские выборы движения ANO, долларового миллиардера Андрея Бабиша.

© AP Photo / Petr David Josek Биография Андрея Бабиша

"Я подписал документ о назначении Андрея Бабиша председателем правительства Чешской республики", — заявил Земан. Церемония назначения транслировалась по республиканскому ТВ. Ранее Земан заявил, что весь состав нового правительства он утвердит 13 декабря.

Новый премьер известен как успешный бизнесмен. Принадлежащий ему агрохимический холдинг Agrofert является крупнейшим в своей отрасли в странах Восточной Европы, в его состав входят более 200 фирм в шести странах, персонал которых насчитывает почти 20 тысяч человек. Кроме того, Бабиш владеет двумя общенациональными газетами Mladá fronta DNES и Lidové noviny. Общий размер капитала Бабиша журнал Forbes оценил в сентябре 2017 года в 4,1 миллиарда долларов.

Созданное Бабишем в 2011 году движение ANO ("Акция недовольных граждан") убедительно выиграло октябрьские парламентские выборы, получив почти 30% голосов и 78 депутатских мандатов, при этом в два с лишним раза опередив ближайших конкурентов.

Однако созданию правительства с сильным мандатом, опирающегося на поддержку более половины парламента из 200 депутатов, мешает уголовное преследование Бабиша, обвиняемого полицией в незаконном получении на одну из своих фирм субсидии Евросоюза в размере 50 миллионов крон (около 2,3 миллиона долларов).

Поскольку лидеры большинства партий заявили о неуместности пребывания в одном правительстве с "премьером-подследственным", Бабишу не оставалось ничего другого, кроме формирования правительства меньшинства, в состав которого, как он предварительно сообщил, войдут пять представителей его движения и девять беспартийных специалистов.

Земан ранее назвал расследование в отношении Бабиша "полицейской провокацией". При этом президент подчеркнул, что в случае неуспеха с утверждением правительства в парламенте он готов предоставить Бабишу и вторую попытку формирования кабинета.